Verso il Rapid Vienna: Beltran è in vantaggio su Nzola, buone sensazioni sul suo futuro 

Secondo il Corriere dello Sport, Beltran è in vantaggio su Nzola. Per la partita di ritorno dei playoff di Conference League contro il Rapid Vienna, l’argentino sembra avere maggiori possibilità di scendere in campo dal primo minuto rispetto al compagno di squadra. Quello che il nuovo numero 9 viola ha fatto vedere nelle prime tre uscite, soprattutto nei 65’ in cui è stato in campo contro il Lecce, lascia buone sensazioni per il futuro e la speranza che possa essere proprio lui l’uomo in grado di riagguantare il risultato contro il Rapid Vienna per trascinare i viola nella fase a gironi della competizione europea. Domenica scorsa è uscito dal campo fra gli applausi del pubblico del Franchi che ha apprezzato l’impegno, oltre alle qualità che sono già evidenti.

