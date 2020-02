Badelj deve scontare un turno di squalica e toccherà a Pulgar tornare a fare la differenza in mezzo, con Duncan e Castrovilli a garantirgli fisicità e al tempo stesso imprevedibilità. Rispetto alla gara contro la Samp, dovrebbe cambiare poco, anche se davanti è sempre vivo il ballottaggio tra Vlahovic, al momento favorito per una maglia da titolare, e Cutrone che anche ieri, in allenamento, si è messo in mostra con un gol figlio di un diagonale d’autore.

Il serbo, che per prima cosa si è complimentato con la Primavera per la conquista della finale di Coppa Italia di categoria, dopo aver castigato Inter e Napoli, ora ha messo nel mirino il Milan di Pioli, il tecnico che lo ha fatto debuttare in A. Sulle fasce, ci saranno ancora Lirola da una parte e Dalbert dall’altra, anche se Igor continua a spingere per ritagliarsi lo spazio sognato. Difficile che, almeno ad ora, possa “scalzare” Caceres: la sfida è tutta tra brasiliani.

Corriere dello Sport