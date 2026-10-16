Verso Fiorentina-Como, Ranieri a rischio forfait: chi affiancherà Dragusin?

Ballottaggio in difesa sul centrosinistra

“Ranieri ha avuto uno schiacciamento di un nervo del piede ed è da valutare”, nella conferenza stampa odierna, l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, ha annunciato così l’infortunio rimediato dal difensore viola.

Luca Ranieri dunque va verso il forfait per la sfida contro il Como di Cesc Fabregas in programma domenica alle ore 15 allo stadio Franchi di Firenze. Con la sua assenza, per il posto accanto a Dragusin, si apre il ballottaggio tra Pongracic e Viery.

PONGRACIC-VIERY: LA DIFFERENZA DI CARATTERISTICHE. Pongracic è un difensore centrale di piede destro, combina dote fisiche imponenti alla propensione per la costruzione della manovra. Tra le sue principali qualità c’è il lancio lungo.

Viery, arrivato dal Gremio in estate, è un difensore di piede mancino, proprio come Ranieri, caratteristica dunque fondamentale per impostare il gioco sul centrosinistra. Il brasiliano però, in carriera, ha giocato anche come terzino sinistro, infatti quest’anno è stato spesso in ballottaggio con Valdepenas.

VANOLI AL LAVORO PER RITROVARE IL PONGRACIC CHE AVEVA LASCIATO. Nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, andata in scena al Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli, Vanoli in merito a Marin Pongracic ha spiegato: «La sua forza è la fisicità e ora ha fatto lavori extra a fine allenamento per recuperare prima. Sta tornando il Pongracic che avevo lasciato”. Lo scorso anno infatti, quando Vanoli venne chiamato alla guida dei gigliati per l’impresa salvezza, il croato fu impiegato costantemente in coppia con Ranieri.