14 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:14

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Verso Cremonese-Fiorentina: Kean ancora a parte. La rifinitura di domani sarà decisiva

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Verso Cremonese-Fiorentina: Kean ancora a parte. La rifinitura di domani sarà decisiva

Redazione

14 Marzo · 14:49

Aggiornamento: 14 Marzo 2026 · 14:50

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Kean ancora a parte: la rifinitura deciderà se potrà esserci in Cremonese-Fiorentina. L’attaccante prova a recuperare

La Fiorentina si è allenata questa mattina al Viola Park in vista dello scontro diretto con la Cremonese. A tenere Vanoli e tutto l’ambiente viola in sospeso è sempre Moise Kean per il quale però non si registrano novità positive. Ossia, il centravanti viola ha continuato il suo programma di lavoro a parte per recuperare dal problema alla tibia che lo tormenta dopo la doppia botta presa nello stesso punto in Jagellonia e Udinese. Sarà decisiva dunque la rifinitura di domani per valutarne la sua disponibilità. Tra l’altro fu proprio lui il 4 gennaio a siglare il gol contro i grigiorossi il 4 gennaio, entrando negli ultimissimi minuti. La speranza è che anche stavolta possa entrare ed essere decisivo. Lo scrive Tutto Il Mercato Web.

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