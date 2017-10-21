Verso il Benevento: Pioli conferma l'undici che ha battuto l'Udinese, mentre Benassi...

Stefano Pioli, in vista della partita che domani vedrà la sua Fiorentina fare visita al Benevento, non sembra intenzionato a stravolgere la formazione. Il tecnico viola dovrebbe infatti riproporre lo...

Stefano Pioli, in vista della partita che domani vedrà la sua Fiorentina fare visita al Benevento, non sembra intenzionato a stravolgere la formazione. Il tecnico viola dovrebbe infatti riproporre lo stesso undici che domenica scorsa ha superato l'Udinese.

Nel dettaglio, davanti a Sportiello, dovremmo vedere Laurini, di nuovo preferito a Bruno Gaspar, Pezzella, il capitano Astori e Biraghi. Le chiavi del centrocampo dovrebbe invece essere affidate nuovamente a Badelj, con il sostegno di Veretout e Benassi. Sul fronte offensivo non ci sono dubbi: con Simeone, unica punta, fiancheggiato da Chiesa e Thereau.

Sarà tuttavia interessante vedere dove si posizionerà Marco Benassi... Se qualche metro più indietro, come domenica scorsa, oppure largo a sinistra sulla linea dei trequartisti.

Fonte: Radio Bruno