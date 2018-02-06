Veronesi: "I tifosi bianconeri che vivono a Firenze sono coraggiosi, su Bernardeschi..."

Sandro Veronesi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Il mio tifo per la Juventus? Conoscevo tanti juventini quando ero piccolo e mi hanno indirizzato. Venerdì non sarò a Firenze quindi non potr...

Sandro Veronesi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Il mio tifo per la Juventus? Conoscevo tanti juventini quando ero piccolo e mi hanno indirizzato. Venerdì non sarò a Firenze quindi non potrò seguire la partita al Franchi. Molti tifosi juventini tifano bianconero anche fuori da Torino, quelli che lo fanno in città come Firenze hanno grande coraggio".

Prosegue proprio sui viola: " Fiorentina? Ci avete fatto un favore pareggiando a Napoli, mi auguro che venerdì non accada lo stesso. La squadra di Pioli non mi dispiace ma dai viola ci si aspetterebbe di più: bisognerebbe capire dove sono finiti tutti quei milioni che la società ha ottenuto in estate dalle cessioni".

Conclude su Bernardeschi: "Bernardeschi? So che molti tifosi della Juventus non lo stimano ma a me piace molto".