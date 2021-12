Verona-Fiorentina finisce 1-1 al Bentegodi. Secondo pareggio consecutivo per i viola

Al 12′ Lazovic si accentra e prova il tiro che finisce di poco a lato dalla porta difesa da Terracciano. Al 13′ la palla di Faraoni si stampa sul primo palo e poi attraversa tutta l’area. Al 17′ Verona molto aggressivo, palla recuperata, Lasagna attacca bene lo spazio, supera Venuti e calcia sul primo palo battendo Terracciano. Al 32′ svarione di Veloso, Bonaventura recupera il pallone e si lancia verso l’area gialloblù ma un difensore si immola e salva un gol fatto. Poco dopo occasione per l’Hellas, Igor scivola, Lasagna prende palla e mette dentro per Simeone che si divora il 2-0.

Al 64′ Saponara innesca sulla fascia Duncan che va al cross, rimpalli in area, arriva Castrovilli che calcia ma la palla finisce in angolo. Al 69′ pallone sporco, Vlahovic prova la rovesciata che finisce lontana dalla porta difesa da Montipò. Al 70′ Saponara, dopo appena 7′, costretto a lasciare il campo dolorante con la borsa del ghiaccio sul dorso della mano. Al suo posto entra Callejon. All’81’ la Fiorentina torna in partita e acciuffa il pareggio, bel cross dentro di Terzic per Castrovilli che batte Montipò. È 1-1 al Bentegodi. All’82’ Duncan ruba palla e da posizione defilata tira debolmente verso la porta.

