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Verona-Fiorentina finisce 1-0, Viola in gran confusione, un super Dragowski limita i danni

Una Fiorentina in confusione esce sconfitta 1-0 in casa dell'Hellas Verona. Al 14' gran tiro di Verre ma Dragowski fa il suo primo grande intervento della gara. Al 37' Salcedo libera di tacco Faraoni...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 17:56
Verona-Fiorentina finisce 1-0, Viola in gran confusione, un super Dragowski limita i danni -
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Una Fiorentina in confusione esce sconfitta 1-0 in casa dell'Hellas Verona. Al 14' gran tiro di Verre ma Dragowski fa il suo primo grande intervento della gara. Al 37' Salcedo libera di tacco Faraoni che in area di rigore tira ma si impone Dragowski con un'ottima uscita. Al 58' colpo di testa a botta sicura di Salcedo ma il portiere viola tiene ancora la porta inviolata. Al 68' arriva il goal vittoria della squadra di casa con Di Carmine, ex viola. All'80' gran tiro di Zaccagni da fuori area ma la palla finisce di poco a lato. Ottima prova quindi degli scaligeri contro una Fiorentina quasi del tutto assente.

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