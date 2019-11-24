Verona-Fiorentina finisce 1-0, Viola in gran confusione, un super Dragowski limita i danni
Una Fiorentina in confusione esce sconfitta 1-0 in casa dell'Hellas Verona. Al 14' gran tiro di Verre ma Dragowski fa il suo primo grande intervento della gara. Al 37' Salcedo libera di tacco Faraoni...
Una Fiorentina in confusione esce sconfitta 1-0 in casa dell'Hellas Verona. Al 14' gran tiro di Verre ma Dragowski fa il suo primo grande intervento della gara. Al 37' Salcedo libera di tacco Faraoni che in area di rigore tira ma si impone Dragowski con un'ottima uscita. Al 58' colpo di testa a botta sicura di Salcedo ma il portiere viola tiene ancora la porta inviolata. Al 68' arriva il goal vittoria della squadra di casa con Di Carmine, ex viola. All'80' gran tiro di Zaccagni da fuori area ma la palla finisce di poco a lato. Ottima prova quindi degli scaligeri contro una Fiorentina quasi del tutto assente.