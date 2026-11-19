Veron: "Nico Paz è più maturo di Mastantuono, ma è normale, entrambi sono il futuro dell'Argentina"

Il fuoriclasse argentino ha parlato del dualismo tra Paz e Mastantuono

Juan Sebastián Verón individua in Franco Mastantuono un prospetto capace di ritagliarsi alla Fiorentina il minutaggio giusto per maturare. Sentito da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista albiceleste ha accostato il talento nato nel 2007 a Nico Paz, analizzando i pregi dell’ala gigliata e il peso di scendere in campo con regolarità.

Il confronto con Nico Paz

“Possiede ottime doti, salta l’uomo con naturalezza, ha sprint e rapidità di scelta. Tuttavia, a confronto con Nico Paz, appare più grezzo, ed è comprensibile vista l’età: ha tre anni in meno. Non gli difettano certo estro, qualità palla al piede e personalità. Attacca lo spazio e scatta come un fulmine. Del resto, se il Real Madrid ha sborsato 45 milioni al River Plate per strapparlo alla concorrenza, un motivo c’è...”.

La Fiorentina e il ruolo da protagonista

Secondo Verón, il contesto italiano può favorire la crescita complessiva di Mastantuono sotto il profilo tattico e tecnico. La chiave resta la presenza fissa nell’undici iniziale, lo stesso percorso che ha consentito a Nico Paz di affermarsi come perno del Como.

“Non posso prevedere se diventerà un fuoriclasse. Credo però che la Serie A rappresenti l’ambiente ideale per un profilo simile. Qui può temprarsi, sentire la pressione fisica dei marcatori e assimilare quelle accortezze tecniche e tattiche in cui gli allenatori italiani sono maestri. Serve però regolarità di prestazioni, che si ottiene soltanto partendo dall’inizio con frequenza, proprio come sta succedendo adesso in viola. A Madrid, al contrario, aveva troppa concorrenza davanti. Nico Paz, a Como, si è imposto come trascinatore giocando. Non ho mai visto un giocatore diventare un leader restando in panchina...”.

Le prospettive della Seleccion

Alla domanda se la Nazionale argentina abbia già in casa il proprio domani con Nico Paz e Mastantuono, Verón ha commentato così: “Lo spero vivamente. La nostra è la patria dei numeri 10, e questi due giovani possono regalarci grandi emozioni. A patto che si permetta loro di crescere in tutta tranquillità”.