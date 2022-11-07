Vergogna Tg5, snobba e oscura la Fiorentina: cita tutte le partite europee tranne i viola. Il video

Mediaset nel proprio notiziario di canale 5 snobba e ignora la Fiorentina, cita tutti gli accoppiamenti nei sorteggi tranne quella dei viola

Saranno certamente rimasti delusi i tifosi della Fiorentina che stavano guardando l'edizione del Tg5 serale. Infatti il telegiornale nel momento del servizio sui sorteggi europei ha citato tutte le squadre italiane impegnate nelle coppe con i rispettivi accoppiamenti, tutte tranne la Fiorentina. Infatti nel servizio vengono citate le 3 squadre italiane in Champions League (Napoli, Inter e Milan), le altre 2 squadre italiane impegnate in Europa League (Juventus e Roma) mentre al momento dei sorteggi di Conference League nel servizio si fa riferimento solo alla Lazio, dimenticandosi e ignorando completamente la Fiorentina, anch'essa impegnata nella competizione. Ecco il video

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