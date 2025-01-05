Vergogna a Roma, Striscione antisemita dei tifosi romanisti prima del derby: "Laziale ebreo"

Un vergognoso striscione a carattere antisemita è apparso nella serata di ieri sulla tangenziale all'altezza di via di Boccea. La scritta “Laziale ebreo” campeggiante al centro con due svastiche. Lo s...

Un vergognoso striscione a carattere antisemita è apparso nella serata di ieri sulla tangenziale all'altezza di via di Boccea. La scritta “Laziale ebreo” campeggiante al centro con due svastiche. Lo striscione è stato rimosso solo dopo qualche ora ed è a lavoro la questura di Roma per individuare i responsabili. L'immagine raccapricciante ha fatto il giro del web senza che alcuna autorità abbia commentato l'accaduto. Lo riporta noibiancocelesti.com

PABLO MARI SI AVVICINA ALLA FIORENTINA. MORENO COME CONTROPARTITA?

https://www.labaroviola.com/di-marzio-moreno-potrebbe-andare-a-monza-nelloperazione-mari-fiorentina-decidera-in-settimana/283503/