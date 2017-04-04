Vergogna a Napoli, una famiglia costretta a lasciare lo stadio perchè tifosi della Juventus

Un brutto episodio avvenuto durante Napoli-Juventus nella curva B del San Paolo

Napoli-Juventus è stata una grande festa sugli spalti, con uno striscione esposto in Curva B che ha fatto il giro dell’Italia. Cori per 90 minuti e sciarpata al triplice fischi. Tutto perfetto o quasi. Tra quei 60.000 che hanno riempito l’impianto di Fuorigrotta c’erano anche molti napoletani-juventini che per motivi di sicurezza si sono camuffati, per l’occasione.

Non è andata liscia la serata però per una famiglia juventina che è stata costretta ad abbandonare lo stadio perché tifavano la squadra bianconera, un brutto episodio di sport. Quel settore ha continuato a gridare "fuori fuori" e la famiglia è stata così costretta a lasciare lo stadio accompagnati da uno steward. Un bruttissimo episodio di sport e di calcio.