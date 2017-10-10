Veretout: "Voglio migliorare in entrambe le fasi. Pioli? Mi chiede sempre di tirare"

Le dichiarazioni di Veretout.

Jordan Veretout, intervistato da Premium Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Penso di poter migliorare ancora, sia in difesa che in attacco. Mi alleno tutti i giorni sulle punizioni, perchè anche lì devo migliorare, e dopo il bellissimo goal di Verona, voglio farne altri da calcio piazzato.

Pioli? Mi chiede sempre di provare a tirare perché sa che ho un buon tiro da fuori, e di seguire sempre l’azione perché mi può arrivare appunto il pallone in zona tiro e devo sfruttare queste opportunità".