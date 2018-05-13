Veretout: "Se vogliamo ottenere qualcosa di buono domenica prossima dobbiamo vincere oggi"
Queste le parole di Jordan Veretout a Sky Sport:"Quella di oggi sarà una gara importante per noi, è una finale. Servirà un partita perfetta per vincere. Sarà una gara decisiva per entrambe, noi ci gio...
A cura di Redazione Labaroviola
13 maggio 2018 14:27
Queste le parole di Jordan Veretout a Sky Sport:
"Quella di oggi sarà una gara importante per noi, è una finale. Servirà un partita perfetta per vincere. Sarà una gara decisiva per entrambe, noi ci giochiamo l'Europa, loro la salvezza. Se vogliamo ottenere qualcosa la prossima settimana, oggi dobbiamo vincere a tutti i costi".