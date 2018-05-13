Veretout: "Se vogliamo ottenere qualcosa di buono domenica prossima dobbiamo vincere oggi"

Queste le parole di Jordan Veretout a Sky Sport:"Quella di oggi sarà una gara importante per noi, è una finale. Servirà un partita perfetta per vincere. Sarà una gara decisiva per entrambe, noi ci gio...

A cura di Redazione Labaroviola 13 maggio 2018 14:27

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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