Veretout: "Vittoria importante. È stato bello conoscere i Della Valle, ci hanno detto che..."

Jordan Veretout, nel post partita di Bologna-Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "È una vittoria importante che è arrivata al termine di una settimana delicata. Abbiamo affrontato una squa...

Jordan Veretout, nel post partita di Bologna-Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "È una vittoria importante che è arrivata al termine di una settimana delicata. Abbiamo affrontato una squadra molto forte ma il gruppo oggi si è fatto sentire".

Prosegue sul gol: "Il mio gol? Ho crossato forte per la porta e la palla è girata bene. È un successo importante in vista della partita con la Juventus".

E sull'incontro con i Della Valle: "La cena ieri con la proprietà viola? Ci hanno detto che siamo una buona squadra, un gruppo che può bene. Per noi è stato importante conoscere i nostri proprietari: siamo contenti".

Conclude sul prossimo impegno di campionato: "La gara con la Juve? È una partita importante per noi ma anche per tutta Firenze. Oggi è stato importante vincere così prepareremo meglio la gara coi bianconeri".