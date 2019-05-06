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"Veretout va multato, testa di giocatore buona solo per portare cappello. L'espulsione finale..."

Questo quello che scrive il Corriere fiorentino su Veretout questa mattina:"Inconcepibile «Testa giocatore buona per portare cappello», certificò trent’anni fa il grande Boskov e come si fa a dargli t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2019 12:20
"Veretout va multato, testa di giocatore buona solo per portare cappello. L'espulsione finale..." - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Rassegna Stampa
Fiorentina
Veretout
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Questo quello che scrive il Corriere fiorentino su Veretout questa mattina:

"Inconcepibile «Testa giocatore buona per portare cappello», certificò trent’anni fa il grande Boskov e come si fa a dargli torto? Dopo aver giocato l’ennesima partita al limite dell’inguardabile e aver perso nettamente il duello con Traoré, a fine partita completa il capolavoro trovando il modo di farsi cacciare da Irrati per proteste. Da multare subito e con mano pesante."

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