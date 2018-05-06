Veretout va blindato con un ritocco all'ingaggio per farlo restare alla Fiorentina

Uno dei nomi più pregiati del mercato estivo viola, giunto a Firenze appena un anno fa è senza dubbio Jordan Veretout. Il centrocampista francese pagato 7 milioni di euro e giunto nel capoluogo toscan...

Uno dei nomi più pregiati del mercato estivo viola, giunto a Firenze appena un anno fa è senza dubbio Jordan Veretout. Il centrocampista francese pagato 7 milioni di euro e giunto nel capoluogo toscano dall’Aston Villa dopo il prestito al Saint-Etienne in Francia, sta facendo molto bene nella sua prima stagione alla viola.

Ora è il momento di blindare il calciatore, ambito da molti club europei dopo l’esaltante stagione con la Fiorentina. Potrebbe, infatti, arrivare un sostanzioso aumento di contratto per lui, per cercare di allontanare le società interessate. Nel frattempo su di lui anche gli occhi del C.T. della Nazionale francese, Didier Deschamps, che per il futuro del centrocampo transalpino vede in Jordan un potenziale erede. Difficile comunque la convocazione per il Mondiale in Russia.

Corriere dello sport