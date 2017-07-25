Veretout si presenta: "Felice di essere a Firenze, voglio farvi vedere un calcio divertente"

Della squadra conoscono bene Sanchez con cui ho giocato all’Aston Villa, sono felice di ritrovarlo

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Jordan Veretout, si presenta ai suoi nuovi tifosi attraverso il sito ufficiale, violachannel.tv: "Sono felice di essere a Firenze. E’ stato un lungo viaggio quello di ieri perché l’aereo è stato dirottato a Pisa per via del Palermo".

Prosegue sul suo impiego in campo: ""Il mio ruolo? Sono un centrocampista che vuol far giocare la squadra e proporre un calcio divertente".

E conclude su quelli che a breve saranno i suoi nuovi compagni: "Della squadra conoscono bene Sanchez con cui ho giocato all’Aston Villa, sono felice di ritrovarlo".