Veretout si presenta: "Felice di essere a Firenze, voglio farvi vedere un calcio divertente"
Della squadra conoscono bene Sanchez con cui ho giocato all’Aston Villa, sono felice di ritrovarlo
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 13:58
Il nuovo acquisto della Fiorentina, Jordan Veretout, si presenta ai suoi nuovi tifosi attraverso il sito ufficiale, violachannel.tv: "Sono felice di essere a Firenze. E’ stato un lungo viaggio quello di ieri perché l’aereo è stato dirottato a Pisa per via del Palermo".
Prosegue sul suo impiego in campo: ""Il mio ruolo? Sono un centrocampista che vuol far giocare la squadra e proporre un calcio divertente".
E conclude su quelli che a breve saranno i suoi nuovi compagni: "Della squadra conoscono bene Sanchez con cui ho giocato all’Aston Villa, sono felice di ritrovarlo".