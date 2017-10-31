Veretout a muso duro su bambino raccattapalle di Crotone. La scena ripresa dal cellulare e le conseguenze del gesto...

L'edizione di oggi de Il Corriere Fiorentino questa mattina si concentra sull'episodio avvenuto a fine gara a Crotone tra Jordan Veretout e un giovanissimo raccattapalle di Crotone: al 90' infatti - r...

L'edizione di oggi de Il Corriere Fiorentino questa mattina si concentra sull'episodio avvenuto a fine gara a Crotone tra Jordan Veretout e un giovanissimo raccattapalle di Crotone: al 90' infatti - rivela un video - Veretout si avvicina minaccioso a un bambinp fermo a bordo campo e alza il dito contro di lui, una, due, tre volte. La scena è ripresa da un tifoso in tribuna, che immediatamente dopo il fatto pubblica tutto su Facebook ma in realtà (l’immagine proprio nel momento più importante è coperta dalla presenza di altre persone) sembra che Veretout, arrabbiato per le perdite di tempo, vada dal ragazzo a muso duro ma al massimo dandogli una spinta sulle mani e senza fargli alcun danno.

Sempre il Corriere Fiorentino evidenzia come la Fiorentina provvederà a comminare una multa al francese ma da qui a pensare a una squalifica però ce ne passa, anche se la certezza l’avremo solo quando il giudice si sarà espresso. La Fiorentina, dunque, è certa che Veretout se la caverà con una multa.