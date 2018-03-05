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Veretout: "La vita è ingiusta e crudele, ci mancherai Davide. Un pensiero alla tua famiglia..."

Anche Jordan Veretout parla della tragica scomparsa di Davide Astori. Lo fa con una foto sul suo profilo Instagram, che li ritrae insieme: "La vita è ingiusta e crudele, ci mancherai, caro Davide. Un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 16:28
Veretout: "La vita è ingiusta e crudele, ci mancherai Davide. Un pensiero alla tua famiglia..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
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Anche Jordan Veretout parla della tragica scomparsa di Davide Astori. Lo fa con una foto sul suo profilo Instagram, che li ritrae insieme: "La vita è ingiusta e crudele, ci mancherai, caro Davide. Un pensiero alla tua compagna ed a tua figlia", le parole del centrocampista francese, stravolto, come tutti.

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