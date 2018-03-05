Veretout: "La vita è ingiusta e crudele, ci mancherai Davide. Un pensiero alla tua famiglia..."
Anche Jordan Veretout parla della tragica scomparsa di Davide Astori. Lo fa con una foto sul suo profilo Instagram, che li ritrae insieme: "La vita è ingiusta e crudele, ci mancherai, caro Davide. Un...
A cura di Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 16:28
Anche Jordan Veretout parla della tragica scomparsa di Davide Astori. Lo fa con una foto sul suo profilo Instagram, che li ritrae insieme: "La vita è ingiusta e crudele, ci mancherai, caro Davide. Un pensiero alla tua compagna ed a tua figlia", le parole del centrocampista francese, stravolto, come tutti.