Veretout: "Ho subito detto si alla Fiorentina. Contento della scelta di Badelj di rimanere a Firenze"

Quando ho ricevuto la chiamata della società viola non ho esitato un solo attimo" si presenta così Veretout che sceglie la maglia numero 17

Veretout si è presentato così in sala stampa allo stadio Franchi, queste le sue parole:

"Quella della Fiorentina sicuramente sarà una sfida difficile, ma questo mi esalta. Quando ho ricevuto la chiamata della società viola, non ho avuto esitazioni, perché mi trovo in un grandissimo club”

Sono molto contento della decisione di Badelj di restare qui. E’ un grande giocatore, da cui posso imparare tanto, proprio come Sanchez e Cristoforo. Sono sicuro che mi aiuteranno tantissimo nella mia crescita personale. Per ora il mio obiettivo più grande è quello di giocare e vincere con la maglia della Fiorentina.

Bisognerà lavorare molto duramente per toglierci quelle soddisfazioni che vogliamo raggiungere”

Pioli è un allenatore molto esigente, che ci chiede tanto, ma chiaramente lo fa per il nostro bene. Abbiamo avuto una buona preparazione, che sa esaltarci. Stiamo lavorando molto anche in questa settimana prima del debutto a San Siro, il primo grande appuntamento dell’anno

Eysseric lo conosco bene, perché è stato un mio compagno in Nazionale. Con lui ho un bel rapporto anche al di fuori del campo e posso garantirvi che si tratta di un gran giocatore, di un talento puro”

Sugli obiettivi stagionali: “Vogliamo raggiungere la miglior posizione possibile di classifica. Vorremmo vincere sempre, ogni partita, ma questo chiaramente non è possibile. Quello che è certo è che lotteremo ogni domenica”

Mi piace particolarmente il numero 17, perché è la data di nascita di mia figlia. Ho lottato per averlo e adesso sono contento

Ho sentito cose bellissime su Firenze, che ho avuto occasione di cominciare a conoscere nelle ultime settimane. Mia figlia e mia moglie stanno benissimo e quindi ci sono tutti i presupposti per creare un belliso rapporto con la gente”