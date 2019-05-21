Veretout ha comunicato alla Fiorentina la sua volontà di cambiare squadra nel prossimo calciomercato

Secondo Il Mattino di Napoli, Veretout avrebbe comunicato alla Fiorentina la sua intenzione di cambiare squadra. Sullo stesso giornale leggiamo che ha già detto di sì al club di De Laurentiis, notizia...

Secondo Il Mattino di Napoli, Veretout avrebbe comunicato alla Fiorentina la sua intenzione di cambiare squadra. Sullo stesso giornale leggiamo che ha già detto di sì al club di De Laurentiis, notizia questa però che è nell’aria da tempo. Veretout non sarebbe l’unico rinforzo a centrocampo promesso dalla società all’allenatore Carlo Ancelotti. Tutto dipende anche dall'eventuale cessione del centrocampista Allan