Veretout ed un ruolo che gli sta stretto: a Napoli come un purosangue imbrigliato

Jordan Veretout come un purosangue imbrigliato. È l’immagine che lascia in eredità la prestazione offerta ieri a Napoli dal francese. L’idea è che muscoli, potenza, allunghi e tiro restino come congel...

A cura di Redazione Labaroviola 16 settembre 2018 11:28

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