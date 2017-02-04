È vera e propria Chiesa mania. Boom di magliette vendute con il suo nome

È indubbiamente il personaggio viola del momento. Federico Chiesa supera un mostro sacro di amore dei tifosi viola come Borja Valero

Come riporta il Corriere Fiorentino, Federico Chiesa è molto amato dai tifosi ed è indubbiamente il giocatore viola del momento. A confermarlo non ci sono solo i cori e il disegno del piccolo Vittorio, ma anche i dati relativi all’impennata registrata dagli store nella vendita delle magliette con il numero 25 nell'ultimo periodo. Nelle prime due posizioni rimangono Kalinic e Bernardeschi per maglie vendute, ma il terzo posto occupato da Borja Valero fino a poco tempo fa adesso è stato conquistato da Chiesa. È vera e propria Chiesa mania.