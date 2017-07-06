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Venuti torna in prestito al Benevento per una stagione, trovato finalmente l'accordo con la Fiorentina

Il terzino destro cresciuto nella Fiorentina giocherà un'altra stagione in Campania. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2017 22:30
Venuti torna in prestito al Benevento per una stagione, trovato finalmente l'accordo con la Fiorentina -
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Una stagione trionfale al Benevento, con la storia promozione in Serie A. Lorenzo Venuti è tornato alla Fiorentina per fine prestito ma i viola hanno dato l'ok per un nuovo prestito ai giallorossi. Il terzino destro classe '95 giocherà quindi con la maglia del Benevento anche in Serie A. Lo riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito.

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