Venuti potrebbe ripartire dalla Serie B, su di lui si muove l'Ascoli per tesserarlo come nuovo difensore

L'ex terzino viola può ripartire dal club marchigiano

Sebbene la sessione estiva di calciomercato sia ormai terminata da un paio di settimane, le opportunità non sono uscite di scena per i calciatori senza contratto, pronti a trovare una collocazione per recitare un ruolo primario nell'annata in corso. Nella lista degli svincolati figura anche Lorenzo Venuti, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e capace di collezionare esattamente 100 apparizioni in prima squadra nel quadriennio compreso tra il 2019 e il 2023.

La chiamata da un club di Serie B

Il terzino è reduce da un biennio tra le file della Sampdoria nel campionato cadetto, un percorso conclusosi senza il rinnovo dell'accordo contrattuale. Nonostante durante i mesi estivi non abbia sottoscritto intese con alcuna società, per lui potrebbe concretizzarsi a breve una nuova tappa in Serie B: secondo quanto rivelato da Gianlucadimarzio.com, il difensore ha infatti iniziato ad allenarsi con l'Ascoli.