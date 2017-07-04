Venuti: "Onorato del rinnovo di contratto con la Fiorentina ma quest'anno voglio giocare nel Benevento"

Il giovane viola festeggia così il rinnovo di contratto con la società viola ma spera in un ritorno in Campania

Lorenzo Venuti, festeggia così su Instagram il rinnovo di contratto con la Fiorentina fino al 2021, questo il suo messaggio:

"Felicissimo ed onorato di aver avuto la possibilità di rinnovare il contratto con la Fiorentina. Ce la metterò tutta per ripagare la fiducia della società che ha dato prova di credere in me. Adesso spero tanto che si risolvano le questioni che stanno bloccando il mio passaggio al Benevento, piazza alla quale sono affezionato e nella quale vorrei tornare per giocarmi le mie possibilità nel primo anno di serie A".