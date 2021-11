Venuti: “Non metterei mai le ciabatte di Kokorin. Non è stato semplice giocare al centro”

“Mi piace il padel, in estate ci giocavo – ha detto Lorenzo Venuti nella diretta sui canali Instagram della Fiorentina -. Mi piace anche la Playstation ma in particolare quei giochi dove devi sparare. Non indosserei mai le ciabatte di Kokorin. Contro il Milan non è stato semplice giocare da difensore centrale. Contro l’Empoli, sabato, serve la giusta mentalità”.

