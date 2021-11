Venuti: “La rimonta è uno step mentale in più. Oggi non abbiamo mai rischiato”

“Dopo una sconfitta bisogna rialzarsi – ha detto Lorenzo Venuti ai canali ufficiali del club -, l’abbiamo sempre fatto. Ora dobbiamo cercare di avere continuità di risultati. Credo che oggi abbiamo dato un segnale forte, siamo andati in svantaggio dopo pochi minuti ed eravamo reduci da una sconfitta, mentalmente non era semplice ma siamo stati bravissimi a reagire e a portarla a casa. La rimonta è uno step mentale in più. A Empoli è mancata la gestione di quei minuti. Oggi gol subito a parte non abbiamo rischiato niente. Oggi era importante vincere”.

