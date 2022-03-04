Venuti ed il suo grande cuore viola: Firenze a difesa del suo "tifoso" in campo

Sognavo che finisse in maniera diversa" Venuti molto amareggiato dopo l'autogol

"Sognavo che finisse in maniera diversa"... ha scritto sui social Venuti il giorno dopo la sconfitta. Ci sono capitani con la fascia, altri che non ne hanno bisogno. Per Venuti, nato a Montevarchi e cresciuto coi colori viola addosso fin dall'età di 9 anni la Fiorentina è la squadra dei sogni. A soli 14 anni Venuti era a bordo campo del Franchi come raccattapalle nelle gare di Champions. Lo scrive Repubblica.

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