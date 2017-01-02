Venuti: dal sorprendente Benevento alle attenzioni della Lazio

L'esterno classe '95 si è già messo in mostra a Benevento attirando l'attenzione di molti club

Lorenzo Venuti, esterno di proprietà della Fiorentina ed attualmente in prestito al sorprendente Benevento che naviga a vele spiegate al terzo posto in Serie B, sembra aver attirato su di sè le attenzioni di molti club. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, pare che le prestazioni mostrate dall'esterno basso classe '95 nelle 20 presenze fin qui collezionate tra campionato e Coppa Italia abbiano suscitato l'interesse di diverse società per il ragazzo legato alla Fiorentina da un contratto che scadrà nel 2019. In pole position ci sarebbe la Lazio, che quindi potrebbe provare ad assicurarsi le prestazioni dell'esterno già a partire dalla sessione di mercato prossima all'apertura.