"Venite al Napoli?". La richiesta dei tifosi ad alcuni giocatori della Fiorentina
L'entusiasmo dei partenopei ha travolto anche la comitiva viola al suo arrivo alla stazione di Napoli
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2017 13:26
Il San Paolo sarà caldissimo stasera. Allo stadio, infatti, sono attesi 50mila spettatori e anche ieri, all’arrivo in stazione della squadra, i giocatori viola sono stati presi letteralmente d’assalto dall’entusiasmo partenopeo, tanto che alcuni tifosi azzurri hanno chiesto a Bernardeschi, Kalinic e Chiesa: “Venite al Napoli?”.
Fonte: Corriere Fiorentino