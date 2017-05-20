"Venite al Napoli?". La richiesta dei tifosi ad alcuni giocatori della Fiorentina

L'entusiasmo dei partenopei ha travolto anche la comitiva viola al suo arrivo alla stazione di Napoli

Il San Paolo sarà caldissimo stasera. Allo stadio, infatti, sono attesi 50mila spettatori e anche ieri, all’arrivo in stazione della squadra, i giocatori viola sono stati presi letteralmente d’assalto dall’entusiasmo partenopeo, tanto che alcuni tifosi azzurri hanno chiesto a Bernardeschi, Kalinic e Chiesa: “Venite al Napoli?”.

Fonte: Corriere Fiorentino