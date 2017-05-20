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"Venite al Napoli?". La richiesta dei tifosi ad alcuni giocatori della Fiorentina

L'entusiasmo dei partenopei ha travolto anche la comitiva viola al suo arrivo alla stazione di Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2017 13:26
"Venite al Napoli?". La richiesta dei tifosi ad alcuni giocatori della Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il San Paolo sarà caldissimo stasera. Allo stadio, infatti, sono attesi 50mila spettatori e anche ieri, all’arrivo in stazione della squadra, i giocatori viola sono stati presi letteralmente d’assalto dall’entusiasmo partenopeo, tanto che alcuni tifosi azzurri hanno chiesto a Bernardeschi, Kalinic e Chiesa: “Venite al Napoli?”.

Fonte: Corriere Fiorentino

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