Labaro Viola

Il Venezia vuole Pradé: ponti d'oro da Tacopina per farlo scendere in B, dove ritroverebbe Rogg...

Il Venezia vuole ingaggiare Daniele Pradé come nuovo direttore dell'area tecnica. L'ex ds viola, oggi impegnato con la Samp, sarebbe stato individuato come il successore ideale di Giorgio Perinetti, c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2017 15:54
Il Venezia vuole Pradé: ponti d'oro da Tacopina per farlo scendere in B, dove ritroverebbe Rogg... -
News
Prade
Venezia
Condividi

Il Venezia vuole ingaggiare Daniele Pradé come nuovo direttore dell'area tecnica. L'ex ds viola, oggi impegnato con la Samp, sarebbe stato individuato come il successore ideale di Giorgio Perinetti, che si trova ad un passo dall'addio ai veneti. Certo, convincerlo a scendere dalla serie A alla B non sarà impresa facile, ma sembra che il patron dei veneti, Tacopina, sia pronto a fare ponti d'oro per convincerlo. Approdando ai lagunari, peraltro, Pradé ritroverebbe anche il Ceo Andrea Rogg, al quale è molto legato fin dai tempi viola.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok