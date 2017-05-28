Vecino: " Uniti per ripartire al meglio. Ho un contratto, voglio rimanere qua.."

A fine partita, ha parlato ai microfoni di Premium sport il centrocampista viola Matias Vecino. Queste le sue parole: "Campionato difficile, se segno..

A fine partita, ha parlato ai microfoni di Premium sport il centrocampista viola Matias Vecino. Queste le sue parole: "La squadra ha reagito e ha lottato in dieci per più di un tempo. Ora facciamo un po' di vacanze per tornare più carichi di prima. Abbiamo dovuto rincorrere molte volte, così le cose diventano difficili. Dobbiamo migliorare, sempre, e lo faremo nel prossimo anno. Ho segnato più dell'anno scorso, di questo ne sono felice perchè se lo faccio è meglio per tutti. Ai tifosi dico di stare uniti per ripartire tutti insieme. Io ho un contratto e resto qua".