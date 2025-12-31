31 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:23

Vanoli, voto 4. Nazione: "La sua Fiorentina è la fotocopia di quella di Pioli anche nei risultati"

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

31 Dicembre · 09:50

Aggiornamento: 31 Dicembre 2025 · 09:50

FiorentinaVanoli

Il suo 2025 si è chiuso con il tonfo di Parma

Paolo Vanoli, voto 4. Il suo 2025 da fiorentino si è chiuso con il tonfo di Parma. I numeri dicono che il suo percorso netto dopo lo sprofondo di Pioli è semplicemente (e amaramente) lo stesso. Si presenta come il sergente che può e vuole rimettere in riga l’atteggiamento dei giocatori. E forse ci prova.

Ma… E poi c’è la questione tattica. La Fiorentina di Vanoli è (per troppe settimane) la fotocopia di quella di Pioli e lo sono anche i risultati. Cambia qualcosa (vedi la difesa a quattro al posto di quella iper-perforata a tre) ed ecco il miracolo della prima vittoria in campionato (siamo alla giornata numero 16). Sette giorni dopo è di nuovo il buio. Lo riporta La Nazione.

