Vanoli, voto 4. Nazione: “La sua Fiorentina è la fotocopia di quella di Pioli anche nei risultati”

Paolo Vanoli, voto 4. Il suo 2025 da fiorentino si è chiuso con il tonfo di Parma. I numeri dicono che il suo percorso netto dopo lo sprofondo di Pioli è semplicemente (e amaramente) lo stesso. Si presenta come il sergente che può e vuole rimettere in riga l’atteggiamento dei giocatori. E forse ci prova.

Ma… E poi c’è la questione tattica. La Fiorentina di Vanoli è (per troppe settimane) la fotocopia di quella di Pioli e lo sono anche i risultati. Cambia qualcosa (vedi la difesa a quattro al posto di quella iper-perforata a tre) ed ecco il miracolo della prima vittoria in campionato (siamo alla giornata numero 16). Sette giorni dopo è di nuovo il buio. Lo riporta La Nazione.