Vanoli: "Vittoria da 9 punti, la dedico ai tifosi. Per la partita che abbiamo fatto non dovevamo soffrire"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato al termine del derby contro il Pisa ai microfoni di DAZN, queste le sue parole sulla partita:"Abbiamo gestito meglio il finale, ma per come avevam...

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato al termine del derby contro il Pisa ai microfoni di DAZN, queste le sue parole sulla partita:

"Abbiamo gestito meglio il finale, ma per come avevamo giocato non dovevamo soffrire così. Questa vittoria non vale 6 punti ma 9. Una vittoria per i nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto, adesso abbiamo il ritorno di Conference e non dobbiamo andare in maniera superficiale.

Da quando sono arrivato per noi è stata una stagione difficile e lo è tuttora. Non è facile capire come si gioca quando ti devi salvare nonostante valori importanti. I tifosi da quando ci sono io ci sono sempre stati vicino, ho detto che il derby non andava giocato mavinto. Non abbiamo fatto ancora nulla, adesso grande attenzione in Conference League.

Sì dobbiamo soffrire meno, ma con il Como siamo stati ordinati. A volte gli ultimi 20 minuti devi gestire meglio la partita e guardare avanti, dobbiamo migliorare la velocità della palla. Stop guardiamo e passaggio e ti chiudono gli spazi e torni indietro. Lo abbiamo fatto nel primo e nel secondo tempo siamo calati. Fagioli doveva essere più ordinato è lui che fa girare la squadra”