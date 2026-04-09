Vanoli: “Tra noi e loro c’è differenza tecnica e fisica. Pongracic aveva un fastidio al flessore”

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in sala stampa dopo la sconfitta con il Crystal Palace

Rammarico per aver subito 3 gol?

“L’approccio iniziale era stato positivo. Purtroppo l’episodio del rigore ha spezzato il ritmo, portandoci a perdere lucidità e compattezza. Nonostante un buon avvio di ripresa, il modo in cui abbiamo gestito il finale non mi è andato giù: una qualificazione non si può compromettere in questo modo. Dobbiamo crescere, perché il valore del Crystal Palace è chiaramente alto, ma sfide del genere servono proprio per fare esperienza in vista del futuro.”

Siamo sicuri che i giocatori abbiano preso la partita nel modo giusto?

“Negare il divario tra la nostra Serie A e la Premier League sarebbe da presuntuosi. La differenza si è percepita tutta, sia sotto l’aspetto atletico che nella rapidità di esecuzione tecnica. Loro hanno una velocità di pensiero superiore, ma confrontarsi con queste realtà è l’unico modo per alzare l’asticella. Mi dispiace non aver sfruttato le chance per restare in corsa: sotto di due gol devi ragionare in ottica doppio confronto e tenere vivo il discorso qualificazione. Anche nell’occasione del rigore, un difensore deve evitare certi rischi. Quando non arrivi con il fisico o la tecnica, devi sopperire con l’intelligenza tattica. La squadra ha dato il massimo, ma è chiaro che avrei voluto avere l’intera rosa a disposizione; con i cambi giusti sarebbe potuta andare diversamente. In ogni caso, non accetto che si metta in dubbio l’impegno dei ragazzi: l’attaccamento alla maglia non è mai mancato.”

Quanto margine c’è per il ritorno?

“Come ho detto, il fastidio maggiore è non aver lasciato il punteggio in bilico. Eravamo consapevoli della forza dell’avversario. Al ritorno proveremo a dare tutto trascinati dai nostri tifosi, ma ora la priorità assoluta deve essere il match contro la Lazio.”

Perché l’ingresso di Comuzzo?

“Ho dovuto sostituire Pongracic perché sentiva tirare il flessore; non potevo rischiare un infortunio serio. Anche per Pietro (Comuzzo) questo deve essere un momento di crescita perché, ripeto, la gestione dei minuti finali mi ha lasciato l’amaro in bocca. Tutti devono comprendere che non si può mollare fino al triplice fischio. Bisogna saper leggere i momenti della gara: potevamo segnare ancora, ma l’importante era soprattutto non subire il colpo del k.o.”