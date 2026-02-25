Vanoli si gioca il futuro. Corriere dello Sport: “Decisione totalmente nelle mani della Fiorentina”

Paolo Vanoli è arrivato a Firenze lo scorso 7 novembre, firmando un contratto valido per otto mesi (dunque fino a giugno), con opzione per la stagione successiva. Che in quanto unilaterale è totalmente nelle mani del club e non vincolato ai risultati. La decisione finale sul futuro di Vanoli spetterà solo alla Fiorentina, che valuterà se premiarlo o se salutarlo non attivando l’opzione. L’obiettivo dell’allenatore era e resta quello di salvare la nave, non di assicurarsi un contratto.

Nelle ultime 10 gare la squadra viola ha conquistato ben 15 punti, il che significa che ha tenuto una media di 1,5 punti a partita. Andando avanti cosi, la Fiorentina finirebbe il campionato a quota 42. Sinonimo di salvezza certa. Non solo, il terreno recuperato sulle dirette concorrenti si misura in: 12 punti sulla Cremonese, 8 sul Torino, 7 sul Lecce, 2 sul Genoa, e 1 sul Cagliari. Lo riporta il Corriere dello Sport.