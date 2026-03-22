Vanoli sbotta: “Non rispondo più sui cambi, fatemi godere. Mi sta piacendo molto la squadra”

Allo stadio Artemio Franchi, al termine del pareggio tra Fiorentina e Inter nella trentesima giornata della Serie A 2025/26 (1-1 il risultato finale con gol di Esposito e Ndour), è intervenuto Paolo Vanoli. Il tecnico dei viola ha parlato ai microfoni della sala stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

Qual è il valore del punto conquistato oggi?

“Faccio i complimenti ai ragazzi. L’inizio è stato difficile, prendere gol subito contro una squadra veramente forte che si gioca lo scudetto… Siamo stati bravi a rimanere concentrati nelle difficoltà. Per me è un punto chiave nella crescita di questa squadra. Sappiamo riprendere la connessione per tornare a fare quello che sappiamo fare. Non va bene però prendere gol subito certo… Abbiamo fatto una grandissima prestazione, faccio i complimenti anche a tutto lo staff, era difficile contro una squadra fisica che aveva avuto una settimana per prepararla. Già nel primo tempo potevamo pareggiare, ma quest’anno la palla non entra. Dobbiamo essere bravi a gestire i momenti”.

Con questa mentalità la squadra si può salvare?

“È normale che quando cambi allenatore pensi subito di avere la bacchetta magica, ma ci vuole del tempo per creare una mentalità. Abbiamo sempre messo un mattoncino che voi non vedevate perché si prendeva lo schiaffo… Questo è l’esempio perché a Udine siamo arrivati scarichi, oggi siamo usciti alla grande anche sotto questo punto di vista. Non ci dobbiamo illudere, rientriamo dalla sosta e giochiamo contro il Verona che ha fatto sudare l’Atalanta. Non c’è niente di scontato in queste 8 partite, per salvarci dobbiamo giocare a calcio, abbiamo questa speranza e l’abbiamo dimostrato. Mi è dispiaciuto per Kean, perché il gol per un attaccante è importante, sono contento per Fagioli, ma dal limite deve prendere meglio la porta. Ora riposiamo durante la sosta”.

Gli ultimi 5 minuti con i cambi fa sempre soffrire la Fiorentina.

“Non rispondo. I cambi… Ora basta. Fammi godere e fai godere questi ragazzi. E cambi uno e cambi l’altro… Me le tirate fuori, neanche una soddisfazione di andare via sereno. Il quinto marcatore su Acerbi era Parisi: non ne avevo… Arrivateci, ogni tanto. Se mi chiedi di calcio sto qua un’ora, dei cambi basta. Volevo provare a vincere la partita mettendo le due punte, ma va capita la situazione. Se prendo gol con Parisi che marca Acerbi mi dicono, sei uno stupido. Non c’era Mandragora, potevo mettermi 4-2-3-1, potevo farlo. Ma parliamo della prestazione. L’Inter in classifica com’è?”.

Anche Ndour, come Parisi, è cresciuto tanto.

“Stanno crescendo tutti, è come Parisi, se lo merita. Ha sempre dato tutto. Dai centrocampisti mi aspetto più tiri da fuori, sta crescendo anche Brescianini, pure Fabbian lo sta facendo, ci vuole del tempo. Dobbiamo far capire a Gudmundsson che deve avvicinarsi di più alla punta ed entrare dentro al campo, ma sono anche sue sensazioni”.

La quota salvezza a quanto è?

“A 36 ci devi arrivare, a 38 c’è un po’ la sicurezza. Dipende dai risultati degli altri, le dirette concorrenti. Non mi piacciono molto i calcoli, sappiamo che ci sono scontri diretti e devi fare la differenza. Il Verona contro l’Atalanta ha fatto una grandissima partita, dobbiamo essere bravi a sapere che non sarà la partita contro l’Inter. Serve lucidità mentale, mi sta piacendo la squadra, sta capendo i momenti. Dopo il gol c’è stato un attimo di panica, ma siamo stati bravi a restare dentro la partita”. Lo riporta TMW