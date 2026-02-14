Vanoli: “Questo è lo spirito di chi si deve salvare, Ranieri è importante anche senza fascia da capitano”

Al Sinigaglia di Como la Fiorentina di Vanoli trionfa contro gli uomini di Fàbregas, con il risultato di 1-2: a segno Fagioli e Kean, a nulla è valso l’autogol di Parisi. Di seguito le parole dell’allenatore dei viola in conferenza stampa post partita.

“Ranieri è un giocatore importante. Non per forza coincide con un giocatore che ha la fascia da capitano. Stasera ha dimostrato quanto può contare la sua forza e il suo spirito. Gli faccio i complimenti. Espulsione? Eccessiva, c’era Fabregas che non so cosa faceva con Parisi, ma é stata eccessiva” Non abbiamo la sfera magica. Oggi grande prestazione, di squadra. Da questo spirito bisogna ripartire, per noi tutte le gare saranno magari da interpretare in maniera diversa. Sarà una sfida magari più brutta e complicata. Ma questo é lo spirito di una squadra che si vuole salvare, e da queste gare esce la qualità, come per Fagioli. Oggi non si é mai fatto saltare. Abbiamo lottato senza soffrire. Peccato per Parisi, non si meritava l’autogol “

“A volte i finali di gara dipendono anche dagli avversari. Il Como é entrato nei big. Sapevamo che potevamo lasciargli il palleggio, perché ti attaccano con gli esterni alle spalle. A centrocampo oggi lavoro incredibile. Loro hanno un portiere… sembra un regista dal piede che ha. Nella stanchezza potevamo fare meglio per trovare Fagioli in mezzo al campo. Anche nei minuti finali, penso che siamo stati lucidi. Dodo più lucido rispetto alla gara col Torino. Siamo stati bravi. Fino alla fine sarà una battaglia. L’ho detto fin dal primo giorno”

“Robin sta bene. Parisi é un ragazzo affidabile e ha fatto una buona partita. Robin ha fatto fatica perché ha avuto un infortunio di tre mesi, ha incrementato il minutaggio ma questa settimana l’ho visto meglio. Sono sicuro che darà un grande apporto, anche dentro allo spogliatoio. Vorrebbero giocare tutti, ma ci sono alcuni giocatori che dovrebbero essere ugualmente utili nello spogliatoio” “Intensità, gamba, al Leeds con Bielsa ha fatto ottimi campionati. Ci dà molto equilibrio. Spesso ha fatto il quinto di centrocampo, può ricoprire tanti ruoli. Chi é arrivato, come anche Solomon che ha qualità nell’uno contro uno, é stato utile.” Lo scrive Oggisportnotizie.it