Vanoli: "Questa squadra mi entusiasma, sono pronto a fare tante cose belle per tutti i tifosi"

Il nuovo mister ha parlato della stagione in corso

Ai canali ufficiali mister Vanoli ha parlato di Fiorentina: "Sapete tutti quanto io sia legato a questa città e alla sua tifoseria. Già da giocatore ho vissuto e ottenuto una grandissima gioia a Firenze, e oggi sono qui nelle vesti di allenatore proprio per darne di nuove. L'anno scorso abbiamo fatto un'impresa, ma adesso dobbiamo voltare pagina e ripartire da zero per questa nuova stagione: sta solo a noi cercare di fare il meglio possibile perché quello dello scorso campionato è il passato e ora dobbiamo fare cose belle."

Prosegue: ""Come si fa a non essere legati a Firenze e alla maglia viola? Io conosco molto bene questa piazza, so quanto pretende e per questo motivo so che siamo simili: anche io pretendo sempre tantissimo da me stesso e dalla mia squadra. Ho un carattere per cui magari non lo esterno con grandi gesti, ma vi assicuro che è proprio così. Ero felicissimo quando mi hanno chiamato per la prima volta e conservo un grandissimo entusiasmo anche in questa nuova occasione. La strada tracciata è nuova e non dobbiamo tirarci mai indietro."

Sulla squadra: "A Firenze i tifosi non si innamorano soltanto del risultato, ma soprattutto dei calciatori e della prestazione. Ho a disposizione una squadra di grande talento e molto giovane, che sono felicissimo di allenare, vi dico di star loro vicino perché i giovani possono avere qualche basso ed invito l'ambiente ad un certo equilibrio. Già a Venezia i ragazzi hanno capito qual era il mio messaggio, e sono davvero contento di questo gruppo: se mi seguono, so benissimo che possiamo fare grandi cose. D'altronde, il talento fine a se stesso non serve a nulla se non viene applicato con dedizione e messo nelle giuste condizioni per potersi esprimere, voglio guardare avanti con un nuovo obiettivo e bisogna costruire un'identità."

Sui Commisso: "La proprietà è presente e ha dimostrato sul mercato di tenere tantissimo alla Fiorentina, con l'obiettivo di portarla il più in alto possibile. Insieme stiamo mettendo i primi mattoni per costruire una grande Fiorentina, in grado di lottare contro chiunque in futuro. Sappiamo benissimo che non dobbiamo guardare unicamente ai risultati imminenti, ma al percorso e alla strada da fare per raggiungere la nostra meta. Ho ritrovato una squadra diversa e cambiata; anch'io sono cambiato rispetto allo scorso campionato, ma la mia carica è rimasta la stessa, se non ancora più grande."