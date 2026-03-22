Vanoli: "Questa squadra deve giocare a calcio. Chi va in nazionale si deve ricordare che c'è il Verona"

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Dazn al termine della partita, queste le sue parole dopo il pareggio con l'Inter:“Ai ragazzi ho fatto i complimenti. 5º partita in 14 giorni, so...

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Dazn al termine della partita, queste le sue parole dopo il pareggio con l'Inter:

“Ai ragazzi ho fatto i complimenti. 5º partita in 14 giorni, sono stati eccezionali anche i massaggiatori per fare questo sforzo e uscire alla distanza. Vuol dire che stiamo bene, mi è dispiaciuto per il gol ma poi abbiamo fatto una grande partita.

È la settimana più bella? Si, abbiamo migliorato perché solitamente alla 5º partita calavamo come a Udine. Una grande partita e meriti a questi ragazzi.

Penso che ho in mano una squadra che deve giocare a calcio. Quando cambi obbiettivo perdi autostima e fiducia. In una piazza come questa che è molto esigente come è giusto che sia. Siamo stati bravi a prendere schiaffi e reagire. Chi va in nazionale deve sapere che quando torna c’è il Verona.

Stiamo migliorando nelle distanze del reparto. Gud lo possiamo sfruttare meglio e dentro al campo a creare superiorità. Siamo migliorati tanti nel posizionamento nell’ultimo terzo per calciare dal limite e crossare. Abbiamo fatto un grande passo. Oggi abbiamo fatto bene è stato nella fase di non possesso a mascherare questa palla con le punte.

Ho fatto l’in bocca al lupo a Kean perché rappresenta qualcosa d’importante. Oggi si è visto che sta crescendo e mi sono piaciute le rincorse. I gol arriveranno perché si crea le chance ed è un calciatore forte”