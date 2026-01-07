Vanoli: "Pareggio risultato giusto, male nel primo tempo. Fagioli ha preso in mano la squadra"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Dazn della partita pareggiata per 2-2 contro la Lazio, queste le sue parole:"Quando sei a 2 minuti dalla fine rimane un po’ di del...

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Dazn della partita pareggiata per 2-2 contro la Lazio, queste le sue parole:

"Quando sei a 2 minuti dalla fine rimane un po’ di delusione. Il risultato è giusto, noi molto lenti nel primo tempo. Siamo stati lunghi ma le palle inattive ci hanno fatto perdere autostima. Dopo il gol ci siamo sciolti e siamo andati in vantaggio meritatamente. Faccio un applauso a questi ragzzzi, cerchiamo la continuità e ora dobbiamo guardare la prossima.

Adesso sappiamo stare in partita e reagire ad eventi che prima ci abbattevano. Con il lavoro questa squadra sta uscendo. Durante il primo tempo tanto errori tecnici. Costruivamo ma senza il senso di andare fare male. Dobbiamo migliorare in tante cose ed è la quinta partita che stanno provando a cambiare marcia.

Ci voleva un po’ di pazienza e tempo ma la situazione non è facile. Ma con questa voglia e questa continuità siamo sulla strada giusta. Sempre bravi a guardare di partita in partita e dobbiamo guardare la prossima.

Guarda sono contento perché da quando sono arrivato Fagioli sta facendo grandi prestazioni. L’elogio va per la continuità di questo ragazzo nelle prestazioni. Ha preso in mano la squadra, pensavano che non poteva fare il play ed ha margini di miglioramento. Deve guardare la nazionale perché ha qualità importanti