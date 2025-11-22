Vanoli: “Pareggio meritato. L’obiettivo è la salvezza. Fagioli? Il suo miglior vestito è la mezzala di qualità”

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio della Fiorentina in casa contro la Juventus, queste le parole dell’allenatore viola:

“Il risultato è importante per il morale e per la nostra gente, i nostri tifosi volevano la prestazione di cuore, dovevamo essere squadra ed essere al servizio dei compagni. Ho fatto i complimenti ai giocatori, la strada è lunga, abbiamo messo un altro mattoncino, dobbiamo essere lucidi di testa, è cambiato l’obiettivo, dobbiamo fare 40 punti e salvarci, anche se forse ne serviranno meno. Pareggio meritato, gli ho punzecchiato perchè non volevo che avessero paura, gli ho detto che con la paura non si va da nessuna parte. I ragazzi hanno voglia, grandissima reazione, faccio i complimenti a Parisi che non giocava da tanto, faccio i complimenti a chi è entrato come Eddy, Gudmundsson e Fortini che sono entrati bene.

Kean ha dimostrato per l’ennesima volta di essere un leader, ha giocato da campione, noi dobbiamo essere bravi a servire meglio i nostri attaccanti. Il tempo è poco perchè giochiamo ogni 3 giorni, Kean ha dimostrato stasera quello che ci può dare e quello che può fare. Oggi ho chiesto alle punte grande sacrificio per aiutarci. Piccoli deve imparare a giocare meglio vicino a lui, loro due hanno fatto male ad attaccare la profondità, facciamo fatica a venire a palleggiare. Ci sono tante situazioni in cui dobbiamo migliorare.

I giovani se danno tutto io mi fido di loro, ho fatto 9 nelle nazionali giovanili, sicuramente faranno degli errori ma hanno giocato oggi con grande personalità, sono molto fiducioso sulle loro prestazioni. Ora dobbiamo essere provinciali, anche se in questi anni il nostro presidente ha fatto grandi sacrifici, questa è la realtà, oggi siamo li sotto e devi saper soffrire, non puoi andare su tutti i campi a giocare. Oggi la squadra voleva soffrire, dobbiamo guardare giorno dopo giorno.

Ho parlato a Fagioli, gli ho detto che sono abituato a dare fiducia di totale e poi voglio essere contraccambiato, adesso tocca a lui, io posso dare solo una maglia e poi loro se la devono sudare. A volte troppi retropassaggi ma ha fatto un grandissimo sacrificio, lui deve sfruttare meglio le sue qualità. Abbiamo avuto paura a trovarlo dentro, dobbiamo migliorare ma ha risposto, mi fa piacere ma lo deve fare ogni partita, se non lo fa sempre non si diventa giocatori, per me può fare il play, Pirlo è diventato un grande giocatore, però la mezzala di palleggio è il suo vestito, ora devo partire dalle cose semplici ma ha le qualità per fare il play.

Il tifoso faceva bene a criticare, stasera i ragazzi hanno fatto un passo per avvicinarsi a questa magnifica tifoseria, questo campo deve diventare qualche cosa di nostro e dobbiamo fare dei piccoli passi per avvicinarci a loro.