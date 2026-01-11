Vanoli: “Ora stiamo bene fisicamente, questa è la strada. Uno come Gosens non l’ho mai avuto”

Al termine della sfida tra Fiorentina e Milan, gara terminata per 1-1, interviene in conferenza stampa il tecnico dei viola Paolo Vanoli, espulso nel finale di primo tempo. Segui con noi la conferenza stampa live.

Cos’è successo in occasione del rosso?

“E’ stata esagerata ma va bene così. E’ un po’ da un anno che discutere con gli arbitri diventa difficile…”

La Fiorentina sta trovando continuità nei 90 minuti.

“Siamo stati bravi a non essere negativi nei momenti difficili e a reagire sempre. Già a Roma, nonostante il brutto primo tempo, siamo stati bravi a soffrire. Stasera i ragazzi meritavano una gioia importante ma giocando così arrivera. Questo dev’essere il nostro standard. Abbiamo messo in difficoltà una squadra che non perde da agosto”

Quanto è felice per Comuzzo?

“Felicissimo perché lo reputo veramente importante. Ha ancora tanto da migliorare, specialmente in fase di possesso, ma è un piacere vederlo allenare”

C’è una differenza di condizione fisica: cos’è successo nell’ultimo mese?

“lo arrivo dalla scuola Conte, quella del sacrificio e del grande lavoro. Ora stiamo bene, abbiamo più gamba. Ma la situazione che ti ha portato qua è generale, non solo fisica. adesso dobbiamo smettere di guardare a ciò ma pensare al traguardo tutti insieme. Anche con la Cremonese abbiamo fatto una gran prestazione nonostante il gol solo nel finale. Dobbiamo essere più bravi a concretizzare: Gud può essere più qualitativo, Moise sta tornando ad essere brillante ma gli manca un po’ il gol. Anche Parisi ci sta dando tanto. Uno come Gosens io non l’ho mai avuto, ha tempi di inserimento perfetti. C’è tanto da migliorare ma stasera vanno applauditi”

Come valuta Brescianini e cosa si aspetta dal mercato?

“La società è presente e lo ha dimostrato con Solomon e Brescianini. io sono in sintonia con loro. La società ha una fame incredibile per uscire dalla crisi e me la sta trasferendo. Brescianini è un altro che aveva tanta voglia di venire a Firenze e per me questo è bellissimo”

Altra bella gara di Fagioli, è perfettamente calato nel ruolo di play: che lavoro ha fatto?

“Lo state vedendo tutti. lo con lui ho un bel rapporto. Guardiamo tante situazioni per migliorare. Ha una personalità tecnica importante e sta aggiungendo la continuità che gli mancava. Sta diventando un giocatore importante per se, per la Fiorentina e per la Nazionale”

Si è dato un buon proposito per il 2026?

“So bene la responsabilità che ho qua e quale dev’essere l’obiettivo. lo sono focalizzato su quello. Siamo una squadra che può e deve fare di più, magari cercando una vittoria con ‘furbizia’ Non puoi pretendere di essere sempre bello. Una vittoria come sarebbe potuta essere quella con la Lazio, con piccole astuzie che noi non abbiamo.

Ma questa dev’essere la strada”

Si è spiegato perché una squadra eccellente come la Fiorentina sta in quella posizione?

“Vuol dire che non siamo così eccellenti. Ci abbiamo messo un po’ per assimilare il cambio di obiettivo, che adesso dev’essere la salvezza. Dobbiamo continuare ad essere lucidi in certi momenti e questo è un punto che da continuità e quindi un risultato importante. A volte il ‘dobbiamo vincere’ ti mette un peso, noi dobbiamo avere continuità e giocare a calcio come fatto stasera, dove abbiamo calciato 20 volte in porta” Lo scrive Tuttomercatoweb