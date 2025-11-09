Vanoli: "Oggi abbiamo fatto un passettino, nelle palle inattive abbiamo scelto di passare a uomo"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 2-2 tra la sua Fiorentina e il Genoa, queste le sue parole:"Entrare in mezzo allenamento non è facile...

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 2-2 tra la sua Fiorentina e il Genoa, queste le sue parole:

"Entrare in mezzo allenamento non è facile, faccio i complimenti a questi ragazzi. Oggi cercavo lo spirito e la compattezza. Capire dove siamo e contro chi giocavamo. Deve essere un aspetto fondamentale. Abbiamo delle qualità ma dobbiamo ritrovare la fluidità e la qualità che ti permette di non prendere quei goal.

Nella palla inattive ci siamo passati a uomo, la linea scappa male ma dovevamo fare una scelta su cosa lavorare e siamo andati sulla compattezza. Ma abbiamo trovato quello che cercavamo, la compattezza e lo spirito. In coppa abbiamo perso una partita al 95esimo.Bravi quelli che sono entrati.

La cosa che fa più paura in questo momento è ritrovare la consapevolezza di dove sei. Questa è la cosa che gli voglio far capire. Ma c’è una pagina vuota da scrivere insieme ai nostri tifosi. Un passettino lo abbiamo fatto, dobbiamo andare sulle cose semplici. Quando troveremo lo spirito e la fluidità penseremo a cambiare qualcosa. Oggi siamo stati poco bravi a trovare il play. Quando lo abbiamo fatto Nicolussi non è stato bravo a trovare la mezzala libera. Nella sosta dobbiamo lavorare forte. Ci aspetta un mese difficile ma siamo la Fiorentina e ci dobbiamo dare una mano.”