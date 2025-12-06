Vanoli: “Moise deve fare il campione ma tutti dobbiamo fare qualcosa per vincere con determinazione”

Lo stato d’animo di Paolo Vanoli è un mix tra delusione e determinazione e nel finale della conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo si lascia andare ad un piccolo sfogo.

Ecco l’appello di Paolo Vanoli alla sua squadra per risollevare la Fiorentina:

“Un campione come Moise deve fare il campione, ma facciamo tutti un passo indietro.. Se andiamo a vedere individualmente tutti i problemi, devrei fare lo psicologo e andare a casa. La paura ci può essere ma adesso devi fare qualche cosa per vincere perché dobbiamo fare qualcosa per vincere con raziocinio e determinazione.. Ci credo forte, io sono l’allenatore e devo prendere le critiche e me le prenderò”.