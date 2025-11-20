20 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:44

Vanoli: “L’umiltà dei vincenti è sapere dove sei oggi e dove i piccoli passi ti possono portare”

Redazione

20 Novembre · 20:53

Aggiornamento: 20 Novembre 2025 · 21:08

FiorentinaVanoli

Il nuovo mister della Fiorentina Paolo Vanoli non è un’amante dei social, ma prova ad essere al passo coi tempi cercando di far valere il suo credo non solo nello spogliatoio, ma anche tramite la sua nuova pagina Instagram. A due giorni dalla sfida del Franchi contro la Juventus, mister Vanoli ha voluto sottolineare l’importanza della sfida, scrivendo un messaggio alla squadra e ai tifosi viola: L’umiltà dei vincenti è sapere dove sei oggi e dove i piccoli passi ti possono portare”.

 

