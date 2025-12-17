17 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:09

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vanoli: “Lo ribadisco, non sono integralista sul modulo, posso cambiarlo. Con me i dati sono migliorati”

News

Vanoli: “Lo ribadisco, non sono integralista sul modulo, posso cambiarlo. Con me i dati sono migliorati”

Redazione

17 Dicembre · 20:09

Aggiornamento: 17 Dicembre 2025 · 20:09

TAG:

FiorentinaVanoli

Condividi:

di

Paolo Vanoli ha parlato dalla sala stampa di Losanna alla vigilia della sfida di Conference League, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Sul modulo sono ripetitivo, non sono un integralista e tutto è possibile. Io guardo partita per partita, quella di domani è una gara importante, ma è normale che la testa sul campionato oggi c’è, ogni gara diventa fondamentale. Non penso al mio futuro ma al bene della Fiorentina, i ragazzi contro il Verona hanno fatto 5 occasione nitide, la partita l’abbiamo fatta, abbiamo preso gol ingenui. 

Il Losanna ha giocatori interessanti, è una partita molto difficile, anche il campo sintetico è un fattore perchè non siamo abituati anche se oggi ci siamo allenati li, è una partita delicata. Quello che stiamo facendo adesso non basta e dobbiamo farlo per la nostra gente, dobbiamo vedere anche le cose positive, domenica c’è stata una buona reazione, un risultato ci darebbe autostima e una visione più serena. Il gruppo è unito? Si.

Martinelli è veramente forte ma abbiamo davanti un portiere che ha fatto la storia e ci deve aiutare a migliorare la situazione, ho l’imbarazzo della scelta. Da 1 mese siamo cresciuti sotto tanti punti di vista ma non siamo cresciuti nei risultati e questo è l’aspetto più importante, anche contro il Verona ci sono state delle cose positive e anche la fortuna ci deve aiutare e dobbiamo andarcela a trovare. 

Vanoli non ha avuto una ricaduta, ha avuto un fastidio nel rientrare e lo stiamo valutando giorno dopo giorno come stiamo valutando giorno dopo giorno Fazzini per un problema avuto alla caviglia. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio