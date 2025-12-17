Vanoli: “Lo ribadisco, non sono integralista sul modulo, posso cambiarlo. Con me i dati sono migliorati”

Paolo Vanoli ha parlato dalla sala stampa di Losanna alla vigilia della sfida di Conference League, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Sul modulo sono ripetitivo, non sono un integralista e tutto è possibile. Io guardo partita per partita, quella di domani è una gara importante, ma è normale che la testa sul campionato oggi c’è, ogni gara diventa fondamentale. Non penso al mio futuro ma al bene della Fiorentina, i ragazzi contro il Verona hanno fatto 5 occasione nitide, la partita l’abbiamo fatta, abbiamo preso gol ingenui.

Il Losanna ha giocatori interessanti, è una partita molto difficile, anche il campo sintetico è un fattore perchè non siamo abituati anche se oggi ci siamo allenati li, è una partita delicata. Quello che stiamo facendo adesso non basta e dobbiamo farlo per la nostra gente, dobbiamo vedere anche le cose positive, domenica c’è stata una buona reazione, un risultato ci darebbe autostima e una visione più serena. Il gruppo è unito? Si.

Martinelli è veramente forte ma abbiamo davanti un portiere che ha fatto la storia e ci deve aiutare a migliorare la situazione, ho l’imbarazzo della scelta. Da 1 mese siamo cresciuti sotto tanti punti di vista ma non siamo cresciuti nei risultati e questo è l’aspetto più importante, anche contro il Verona ci sono state delle cose positive e anche la fortuna ci deve aiutare e dobbiamo andarcela a trovare.

Vanoli non ha avuto una ricaduta, ha avuto un fastidio nel rientrare e lo stiamo valutando giorno dopo giorno come stiamo valutando giorno dopo giorno Fazzini per un problema avuto alla caviglia.