Vanoli: “Kean è recuperato. Piccoli è un diamante grezzo da lavorare, non voglio parlare di svolta”

Vanoli ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria della Fiorentina ai danni della Cremonese per 1-4:

“Parisi se lo merita questo gol. È da tanto che sta facendo bene, gli mancava solo quello. Una vittoria importante, 3 punti contro una diretta concorrente. Si poteva fare meglio la gestione, avevamo la frenesia di fare gol ma avevamo l’opportunità di gestire anche pensando al ritorno in Conference.

Siamo cresciuti piano piano, lo stiamo facendo. La cosa più difficile è stata ricostruire un unita di intenti per questo nuovo obiettivo. Oggi è la dimostrazione che abbiamo fatto uno step. Firenze si merita di più ma dobbiamo raggiungere questo risultato. Adesso andiamo in Polonia con solo 2 giorni e sarà difficilissimo.”

“Moise sta bene, abbiamo lavorato tanto. Gli ho risparmiato quei 7/8 minuti anche per i crampi di ranieri, ma lo abbiamo recuperato. Piccoli è un diamante grezzo, deve migliorare tanto e ha fatto un gol da grande attaccante. A volte si abbatte un po’ di testa ma è un diamante da lavorare. Deve avere la testa libera.

Non voglio parlare di svolta. Era una partita delle 9 rimaste importantissime. Uno scontro diretto e nel girone di ritorno li affrontiamo diversamente. La Conference ci porta via tante energie.”